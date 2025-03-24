Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Güvercin Eti Yenir Mi, Sağlığa Zararı Var Mı? Güvercin Eti Yemek Günah Mı?

        Güvercin Eti Yenir Mi, Sağlığa Zararı Var Mı? Güvercin Eti Yemek Günah Mı?

        İslam dini insanların haram olandan uzak durmasını ve kendisine zarar verebilecek olandan sakınmasını ister. Bu noktada haram olan gıdalarda İslam dininde kapsamlı ve net bir şekilde belirtilmiştir. Güvercin etinin haram olup olmadığı da pek çok insan tarafından merak edilen bir konudur. Peki güvercin eti yenir mi, sağlığa zararı var mı? Güvercin eti yemek günah mı? Konu ile ilgili tüm merak ettikleriniz için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 24.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güvercin Eti Yenir Mi?
        ABONE OL
        ABONE OL

        İslam dini bazı hayvanların yenmemesi gerektiğini açık bir şekilde belirtmiştir. Bazı hayvanların etinin yenmesinde dini açıdan herhangi bir sakınca olmasa da bazı hayvanların etinin yenmesi de haram kılınmıştır. Hem dini açıdan hem de insan sağlığı açısından bazı gıdalardan uzak durmak önemlidir. Güvercin etinin yenmesinde bir sakınca olup olmadığı da merak edilir. Peki güvercin eti yenir mi? Yazının devamında konu ile ilgili detayları bulabilirsiniz…

        GÜVENCİN ETİ YENİR Mİ?

        “Güvercin eti yenir mi?” sorusunun yanıtı pek çok kişi tarafından merak edilen bir konudur. Güvercingiller familyasından bir kuş türü olan güvercin pek çok farklı ırka sahiptir. Bazı güvercin ırkları etlik olarak yetiştirilir. Etlik olarak yetiştirilen bu güvercinler yenilebilir. Pahalı ve lezzetli olduğu söylenen güvercin eti gurme eti olarak da bilinen. Ancak güvercin eti tüketimi dünya genelinde pek yaygın değildir. Ancak güvercin eti özellikle İngiliz ve Fransız mutfağında tüketilen bir gıdadır. Bunun yanı sıra Fransa ‘da da oldukça yaygın olan güvercin eti Orta Doğu ve Asya ülkelerinde de tüketilen bir besindir.

        Güvercin eti tüketiminin dini boyutu da merak edilen bir diğer konudur. Güvercin eti yemenin günah olup olmadığını merak eden insanlar bu konu hakkında bilgi almak isteyebilir. Konu ile ilgili olarak Diyanet resmi sitesinde yer alan bilgi şu şekildedir;

        “Etlerinin yenmesinin helâl olduğu hususunda görüş birliği bulunan hayvanlar şunlardır:

        a) Sığır, manda, koyun, keçi, deve, tavşan, tavuk, kaz, ördek, hindi türünden evcil hayvanlar,

        b) Geyik, ceylan, dağ keçisi, yabanî sığır ve zebra gibi yabani hayvanlar,

        c) Güvercin, serçe, bıldırcın, sığırcık, balıkçıl gibi kuşlar. Bu hayvanların etlerinin helâl olduğunda fakihler görüş birliğindedir. Bu sayılanların bir kısmının helâlliği Kur'ân’da tasrih edilmiş, diğerleri de Kur'ân’ın “yiyiniz” dediği iyi ve temiz şeyler (el-Mâide, 5/1; el-Hac, 22/28, 30) (mübah) kapsamında görülmüştür.”

        GÜVERCİN ETİ YEMEK ZARARLI MI?

        İslam dini yırtıcı hayvan sınıfına giren hayvanların yenmesini haram kılmıştır. Yırtıcı hayvan olmalarının yanı sıra insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği düşünüldüğünden de bu hayvanların etlerinin yenmesinden kaçınılması gerektiği emredilmiştir. Peki güvercin eti yemek zararlı mı? Güvercin eti protein ve mineral açısından da zengin bir besindir. Sağlıklı bir protein kaynağı olan güvercin eti pek çok farklı besin öğesi içerir. Kas gelişimi ve onarımı için gerekli olan yüksek kaliteli proteinleri içeren güvercin etinin yağ oranı diğer kırmızı et türlerine oranla daha düşüktür. Özellikle B2 ve B6 vitaminleri bakımından zengin olan ve bunun yanı sıra demir, çinko ve selenyum gibi önemli vitamin ve mineralleri içeren güvercin eti kas gelişimi, kilo kontrolü ve bağışıklık sistemi üzerinde önemli rol oynar. Ancak güvercin etinin tüketimi bir takım sağlık risklerini de beraberinde getirebilir. Güvercin eti tüketmek hayvandan insana geçebilen rahatsızlıklara neden olabilir. Bunun yanı sıra güvercin eti alerjilere ve gıda zehirlenmelerine sebebiyet verebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        Habertürk Anasayfa