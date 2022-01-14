Güvenlik görevlilerinin gözünden

İstanbul'un güvenliğini sağlarken sanata da gönül veren özel güvenlik görevlileri, bu kez şehri fotoğrafladı. İBB'ye bağlı İstgüven bünyesinde çalışan güvenlikler, telefon, fotoğraf makinesi ve tabletlerini kullanarak şehrin eşsiz manzaralarını yakaladı

İstgüven tarafından hayata geçirilen 'Hadikaydet İstgüven' projesi kapsamında deklanşöre basan çalışanlar arasından her ay birinci seçildi.

Proje kapsamında elde edilen 100 İstanbul fotoğrafı, 19 Ocak Çarşamba günü İstanbullular ile Yenikapı Metro İstasyonu'nda buluşmaya hazırlanıyor.