Gürcan Bilgiç: Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık

Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği maçın rövanşında Rangers'ı deplasmanda 2-0 mağlup etmesine rağmen penaltı atışlarını 3-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Karşılaşmayı Gürcan Bilgiç ve Oğuz Çetin, HT Spor ekranlarında yayınlanan ve Ata Selçuk'un sunduğu Çevre Kontrolü programında değerlendirdi.

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OĞUZ ÇETİN: MOURINHO YAPABİLECEĞİNİN MAKSİMUMUNU YAPTI

"Maçı 90 dakikada bitirme şansı elimizdeydi. Kaldı ki uzatmalarda yine büyük şanslar elde ettik. Bugün Mourinho yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Takımını hazırlayış şekline ve ortaya konan performansa söylenecek bir şey yok. Maçı kazanma adına her türlü hamleyi yaptı"

GÜRCAN BİLGİÇ: MOURINHO'NUN BİR STRATEJİ KURDUĞUNU ANLADIK

"3-1'e rağmen rövanş için umutluydum. Dakikalar ilerledikçe Mourinho'nun bir strateji kurduğunu anladık. Mourinho oyunun uzatmaya gidebileceğini hesap etmiş, oyuncularını bu uzatma bölümü için diri tutmayı düşünmüş. Uzatmanın son bölümünde yaptığı Mert Hakan, İrfan Can Kahveci değişikliğiyle de doğru bir hamle yaptı"