Arabanın arkasından beşinci bir teker çıksa ve arabayı tek bir hamleyle parketse nasıl olurdu dersiniz? Aslında bu yaratıcı fikir, pek de yeni sayılmaz. Zamanında Cadillac'ın ürettiği 5 tekerli arabanın hikayesini keşfetmeye ne dersiniz?

Arabaların geçmişi, bütün çağların en önemli mekanik icadı olan tekerleğin geçmişine kadar uzanıyor. İlk tekerleğin günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce, atlı arabaların ise milattan önce 2000'li yıllarda kullanıldığı biliniyor.