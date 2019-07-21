Balık’taki Ay Yay’daki Jüpiter’le açıda. Ay ve Jüpiter arasındaki açı, hukuk makamlarında bazı sıkıntılara neden olabilir. Savurganlığa eğilim verebilir. Aşkla ilgili konularda çatışmalar ve dezavantajlar gösterilebilir. Bu ayrılık ve yabancılaşmaya yol açabilir. Safra ve karaciğerde bir zayıflık görülebilir. Balık’taki Ay Oğlak’taki Satürn’le açıda. Bu esneklik, sorumluluk ve güvenilirlik sağlar. Hedeflerinizle yüzleşiyorsunuz ve aklınız coşku ve kastınızdan ilham alıyor. Balık’taki Ay Neptün ile birleşiyor. Ay ve Neptün arasındaki bağ, fantezi ve hayal etme arzusunu yansıtır; dengesiz olabilirsiniz. Düşünceler değişkendir, gerçeklerden sapmıştır. Çok hassas olabilirsiniz ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz.