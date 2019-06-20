YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün eğlenin ve hiçbir şey için fazla ciddi olmayın. Konuşkan, keyifli ve sosyal olmak için harika bir gün. Manzaranın tadını çıkarmak için iyi bir zaman. Bir filme gidin, bir oyun izleyin, bir partiye gidin ve arkadaşlarınızla kafanızı dağıtın. En güzel kıyafetinizi dolaptan çıkarmanın vakti geldi.