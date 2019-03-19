Ay sabah saatlerinde Başak burcuna geçip, ilk görünümü Uranüs ile yapıyor. Güne sağlık sorunlarıyla başlayabiliriz. Eksik işleri tamamlamak, hedefleri gözden geçirmek için gerekli konsantrasyona sahibiz. Bugün detay ve düzen gerektiren işlerle uğraşacağız. Finansal konularda sadeleşme söylemleri, tasarruf konuları gündem olurken, yerli üretime gün boyu vurgu var. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

Günün rengi: Krem