Yıldızlar bugün bize parlak bir gün getirecek. Mars, Neptün ile olumlu ilişkide olacak ve Satürn'le muhalif bağlantıda olacak ve bu gezegen esasen hem bugün hem de iki gün boyunca egemen olacak. Neptün'ün girişi sayesinde, sabah 8.46'dan itibaren, Mars içgüdüleri yönetmek için uyanacak. Ayrıca, hayal gücünüzün yükselişte olduğu ve sanatsal yaratım için de hayal gücünüzü kullanabileceğiniz bir gündeyiz. Öğleden sonra, saat 17.16'dan itibaren, Satürn Mars'a dönecek, bu bizi asi ve bencil yapacaktır.