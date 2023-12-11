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        Haberler Gündem 3. Sayfa Güngören'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        Güngören'de iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

        İstanbul'un Güngören ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 03:29 Güncelleme: 11.12.2023 - 03:29
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        Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı
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        İstanbul Güngören'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta, iki grup arasında, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri, şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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