PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Bu, Ay'ın sadece Güneş'in bir bölümünü örttüğü ve bu sebeple Güneş'in yalnızca bir kısmının gizlendiği bir tutulma türüdür. Her tam veya halkalı tutulma, başlangıç ve bitişte parçalı tutulma olarak yaşanır. Tam tutulma bölgesinin dışındaki geniş alanlarda, tutulma yalnızca parçalı olarak gözlemlenir.