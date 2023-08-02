Gülse Birsel'i sitem ettiren benzerlik
Gülse Birsel, sosyal medyada 'sadrazam torunu' olduğunu iddia eden Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'a benzetildi. Birsel açıklama yaptı
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Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, annesi vefat ettikten sonra yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrendi.
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43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, İzmir'in Çesme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu iddia etti.
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Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 'Aile Arasında' filminde Gülse Birsel'in canlandırdığı 'Mihriban' karakterine benzetildi. Gülse Birsel, sosyal medyada gündem oldu.
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Gülse Birsel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Merak edenlere açıklayayım. Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi. Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.