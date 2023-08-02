Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Gülse Birsel'i sitem ettiren benzerlik - Son dakika magazin haberleri

        Gülse Birsel'i sitem ettiren benzerlik

        Gülse Birsel, sosyal medyada 'sadrazam torunu' olduğunu iddia eden Nilüfer Akcoşkun Bozbağ'a benzetildi. Birsel açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 12:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kocaeli'de yaşayan Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, annesi vefat ettikten sonra yaptığı araştırmalarda Sadrazam Melek Mehmed Paşa'nın 6'ncı kuşak torunu olduğunu öğrendi.

        • 2

          43 yaşındaki Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, İzmir'in Çesme İlçesi'nin yarısının ailesine ait olduğunu iddia etti.

        • 3

          Nilüfer Akcoşkun Bozbağ, 'Aile Arasında' filminde Gülse Birsel'in canlandırdığı 'Mihriban' karakterine benzetildi. Gülse Birsel, sosyal medyada gündem oldu.

        • 4

          Gülse Birsel, konuyla ilgili bir açıklama yaptı: Merak edenlere açıklayayım. Hanımefendinin 'Aile Arasında'ki 'Mihriban' karakterime benzerliği yüzünden sabahtan beri Twitter'da 1 numarayım! Dedelerim sadrazam değil, İstiklâl Savaşı gazisi. Çeşme’nin yarısı benim değil, evim bile yok. Çalışıp kazanıp alabilirim. Hanımefendiye de aynısını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Aytekin Teker
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Plastik poşete zam geldi
        Plastik poşete zam geldi
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Trump nelerle suçlanıyor?
        Trump nelerle suçlanıyor?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        Cinayette sır perdesi aralandı! Öldüren mesaj!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Bisikletliye çarpıp böyle kaçmış!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        16 firmaya 'centilmenlik' cezası
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        Bursa'da 10 fabrika küle dönmüştü! Yangının nedeni belli oldu!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        İntihar ettiği ileri sürülmüştü! Özgecan'ın ölümünde flaş gelişme!
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Transferde Ghezzal planı!
        Transferde Ghezzal planı!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Habertürk Anasayfa