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        Haberler Televizyon ‘Güldür Güldür Show', yine geleneği bozmadı

        ‘Güldür Güldür Show', çocukları yüzünü güldürmeye devam ediyor

        'Güldür Güldür Show'da gelenek bu yıl da bozulmadı. SHOW TV'de yayınlanan, BKM yapımı 'Güldür Güldür Show', çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. 'Güldür Güldür Show'un bu yılki özel konukları Mardin'in Nusaybin ilçesinden gelen öğrenciler oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:12
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        Geleneği bozmadı
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        BKM'nin yapımını üstlendiği, SHOW TV’de ekranlara gelen ‘Güldür Güldür Show’, bu sene de geleneğini sürdürerek çocukların yüzünü güldürmeye devam etti.

        Geçtiğimiz günlerde ‘Güldür Güldür Show’ ekibi, provalarda birbirinden özel misafirleri ağırladı. Mardin’in Nusaybin ilçesinden elliye yakın ilkokul öğrencisini, öğretmenleriyle birlikte konuk eden Güldür Güldür Show ekibi, çekim öncesi özel bir prova gerçekleştirdi.

        BKM Tiyatro’yu ziyaret eden Nusaybinli öğrenciler, önce 'Güldür Güldür Show'un yönetmeni Meltem Bozoflu ve oyunculara sorular yöneltip sohbet etti. Ardından da provayı seyrettiler.

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        Ali Sunal’ın moderasyonuyla ekranlara yansıyan 'Güldür Güldür Show'un oyuncu kadrosunda; Alper Kul, Doğa Rutkay, Onur Atilla, Meltem Yılmaz kaya, Uğur Bilgin, Aylin Kontente, Erdem Yener, Mahir İpek , Aziz Aslan, Özgün Aydın, Açelya Topaloğlu, Burak Topaloğlu, Berkay Tulumbacı, Toygan Avanoğlu, Özgün Bayraktar, Ayça Koptur, Fatih Öztürk, Nazmi Sinan Mıhçı ve Hasibe Özlem Eren yer alıyor.

        ‘Güldür Güldür Show’, yeni bölümüyle 3 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de...

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güldür Güldür Show
        #Ali Sunal

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