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        Haberler Televizyon Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı

        Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. 7'den 70'e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show'da bu hafta da kahkaha tufanı var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 00:01 Güncelleme: 28.02.2024 - 00:01
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        Güldür Güldür Show'un yeni bölüm tanıtımı
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        Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor, programda eğlence hız kesmeden devam ediyor.

        İşte Güldür Güldür Show'un Tanıtımı;

        Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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