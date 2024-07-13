Gülben Ergen tatile devam ediyor
Gülben Ergen, Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi
Giriş: 13.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:13
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'da evinin bulunduğu sitenin iskelesinde objektiflere yansıdı.
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Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı, 'Nanik'i müzikseverlerle buluşturan ünlü isim, renkli bikinisiyle denize girdi.
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Saçına rasta yaptıran Ergen, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.
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Denizin ve güneşini tadını çıkaran Gülben Ergen, ardından evinin yolunu tuttu.
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