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        Haberler Magazin Gülben Ergen tatile devam ediyor - Magazin haberleri

        Gülben Ergen tatile devam ediyor

        Gülben Ergen, Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 09:39 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:13
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          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'da evinin bulunduğu sitenin iskelesinde objektiflere yansıdı.

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          Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı, 'Nanik'i müzikseverlerle buluşturan ünlü isim, renkli bikinisiyle denize girdi.

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          Saçına rasta yaptıran Ergen, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

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          Denizin ve güneşini tadını çıkaran Gülben Ergen, ardından evinin yolunu tuttu.

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