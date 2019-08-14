Güçlü kaslar için 6 hareket!

14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Günümüzde, yoğun iş temposundan sağlıksız beslenmeye kadar uzanan birçok farklı etken vücut direncimizi azaltıyor. Vücut direncimizin düşmesi zamanla kaslarımızın zayıflamasına yol açıyor. Bu durum, duruş bozukluğuna neden olduğu gibi yaşam kalitemizi de etkiliyor. Kuvvet Kazanım ve Fonksiyonel Antrenman Uzmanı Melih Hancıoğlu bu duruma yönelik 6 farklı hareket uygulaması anlattı.
Front Squat: Omuzların üzerine alınan ağırlık ile kişinin dik ve sabit durması sağlanır. Kalça ve bacak kaslarını kuvvetlendirmesinin yanı sıra arka kol, kanat, omurga ve el bileğinin esnekliğini arttır. Uygulanması: Bar omuzların üzerinde, dirsekler yukarı doğru kaldırılır, gövde dik bir pozisyonda durur. Topuklar yere sağlam basarken dizler ve kalça gerilerek 90 derecelik çökme derinliğine indirilir.
Pistol Squat: Tek bacak squatı olarak da bilenen bu harekette alet kullanılmamaktadır. Denge ve esnekliği arttırırken, bacak kaslarını güçlendirir. Uygulanması: Vücut olabildiğince dik bir şekilde tutularak tek bacak üzerine çömelirken diğer bacak ve kollar paralel bir şekilde uzatılır. Bakışlar ileriye odaklı olmalıdır.
Ayaklar asılı mekik: Barfiks çubuğu yardımıyla yer çekimine karşı konularak kişinin vücut ağırlığını kaldırabilmesidir. Tüm vücudu çalıştırırken özellikle karın kaslarının gelişimine katkı sağlar. Uygulanması: Ayaklar barfiks çubuğuna sabitlenir. Baş aşağı bir pozisyonda düzenli nefes aralıkları ile kişi kendisini indirip kaldırır.
Box Jump: Yüksek sağlam bir kutu yardımıyla yapılır. Bu hareket bedenin denge ve dayanıklılığını arttırırken bacak ve merkez kaslarının gelişimini sağlar. Uygulaması: Bacaklar omuz genişliğinde açılır. Kollar ileri ve geriye doğru hareket ettirilerek yeterli sıçramayla kutuya atlanır
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