Güçlü kaslar için 6 hareket!

Kuvvetli kasların yanı sıra sıkı bir vücuda sahip olmak için düzenli çalışmanın önemini vurgulayan Hancıoğlu, yapılan hareketlerin kasların kuvvetlenmesindeki etkisini anlattı. Doğru bilinen yanlışlar ile ilgili de bilgeler veren eğitmen, “ Hareketlerin doğru uygulanması için en büyük önceliğimiz danışanlarımızı doğru yönlendirmek. Yanlış uygulanan hareketlerde kalıcı sakatlıklar oluşabilir. Bunu önlemek için bir uzman tavsiyesi ile ilerlenmesini öneriyoruz” dedi.