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        Haberler Dünyadan Gérard Depardieu cinsel saldırı davasında ilk kez hakim karşısına çıktı - magazin haberleri

        Gérard Depardieu cinsel saldırı davasında ilk kez hakim karşısına çıktı

        Fransız oyuncu Gérard Depardieu, 2021 yılında bir film çekimi sırasında iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla, bugün başkent Paris'te hakim karşısına çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 17:31 Güncelleme: 24.03.2025 - 17:36
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        İlk kez hakim karşısına çıktı
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        2021'de bir film setinde iki kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Gérard Depardieu, ilk kez hakim karşısına çıktı. Fransız oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle beş aylık bir gecikmenin ardından davası bugün başladı. 76 yaşındaki oyuncu, avukatının omzuna tutunarak mahkeme salonuna girdi.

        Depardieu, 'Les Volets Verts' filmini çekerken iki kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Paris savcılığına göre Depardieu, iddia edilen saldırılarda 'şiddet, zorlama veya tehdit'e başvurmakla, kurbanları kıyafetlerinin üzerinden elle taciz etmekle itham ediliyor.

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        Depardieu kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Avukatları, iki kadının "yargısal tanınma, adalet sistemi tarafından cinsel saldırı mağduru olduklarının resmi olarak kabul edilmesini" beklediğini söyledi.

        240'tan fazla filmde rol alan Depardieu, Fransa'nın en üretken ve önemli oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Dünya çapında 'Green Card', 'The Man in the Iron Mask' ve 'Life of Pi' gibi filmlerdeki rolleriyle tanınıyor. Oyuncu ayrıca 1991'de 'Cyrano de Bergerac' filmindeki performansıyla Oscar'a aday gösterilmişti.

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        #Gerard Depardieu
        #cinsel taciz
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