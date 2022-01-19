Göztepe üçüncü viteste!

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısında Atınç Nukan'la öne geçen Göztepe karşısında Demir Grup Sivasspor ikinci devrenin başında Pedro Henrique'nin penaltıdan bulduğu golle eşitliği sağladı. Göztepe 80. dakikada David Tijanic'in golüyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Göztepe, ligin ikinci devresinde Fraport TAV Antalyaspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un ardından Demir Gup Sivasspor'u da mağlup etti. Bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini alan sarı-kırmızılı ekip puanını 24'e çıkardı.

İlk yarının ilk 2 maçında mağlubiyeti bulunmayan ve 4 puan toplayan Demir Grup Sivasspor ise eksik bir kadroyla geldiği İzmir'de 30 puanda kaldı.