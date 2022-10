Spor Toto 1. Lig’in 9. haftasında Göztepe, konuk ettiği Tuzlaspor’a 2-0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada orta alandan atak yapan Tuzlaspor’da Rotman’ın uzun pasında topla buluşan Ogün, İsmail’i çalımlayarak kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Ekrem topu güçlükle kornere çeldi.

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Tuzlaspor atağında Mehmet’in ortasında topu indiren Adeniyi, Mata’yı gördü. Topla buluşan Mata düzgün bir vuruşla kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

52. dakikada kontra atağa çıkan Tuzlaspor’da, Yahaya’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Bünyamin kaleyi denedi, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan yüklenen Tuzlaspor’da Yahaya’nın ortasına gelişine vuran Mata, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 0-2

78. dakikada orta sahada gelişen bir ikili mücadele sonrası gerilen ortamda Tuzlasporlu Rajko Rotman ve Göztepeli Emre Çolak kırmızı kart gördü.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Cihan Aydın xx, Murat Temel xx, Anıl Usta xx

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, İsmail Köybaşı xx, Marko Mihojevic x, Emir Ortakaya xx, Tarık Çamdal x (Uğur Yıldız dk. 46 x), Mesut Kesik x (Emirhan Delibaş dk. 63 x), Emre Çolak x, David Tijanic x (Ali Akman dk. 74 x), Isaac Atanga x(Ajdin Hasic dk. 63 x), Kenneth Mamah x (Yasin Öztekin dk. 46 x), Marko Kvasina x

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Ögün Bayrak xx, Gökhan Akkan xx, Sadi Karaduman xx, Mehmet Coşkun xx, Erol Can Akdağ xx (İbrahim Has dk. 85 ?), Bünyamin Yürür xx(Muhammed Demirci dk. 90 ?), Rajko Rotman x, Abdoulaye Yahaya xx (Stefan Savic dk. 86 x), Mayingala Mata xxx, James Adeniyi xx (Çekdar Orhan dk. 90 ?)

Goller: Mayingala Mata (dk. 45+1 ve dk. 73)(Tuzlaspor)

Kırmızı kartlar: Rajko Rotman (dk. 78) (Tuzlaspor), Emre Çolak (dk. 78) (Göztepe)

Sarı kartlar: Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan (Tuzlaspor), Ajdin Hasic (Göztepe)