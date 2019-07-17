17 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen sezon ligde yaşadığı sıkıntıları bu sene tekrarlamak istemeyen Göztepe, geçen yıl en fazla sorun yaşadığı forvet bölgesi için bu sezon elini çabuk tuttu. Başarılı golcü Eren Derdiyok’u İzmir’de yapılan 1. etap kampına yetiştiren sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’e yükseldiği 2017-2018 sezonundan bu yana ileri uçta yaşanan istikrarsızlığı tersine çevirmek için önemli bir adım attı. Geride kalan 2 sezonda 7 forvet oyuncusu transfer edilirken, Eren Derdiyok İzmir temsilcisinin 8. golcüsü oldu. Gurbetçi oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Göztepe, ileri uçta yaşanan istikrarsızlığa Eren ile son vermeyi hedefliyor.
BÜYÜK DEĞİŞİM
2017-2018 sezonunda Süper Lig’de mücadele etmeye başlayan Göztepe, sezon başında forvet bölgesini Nabil Ghilas ve Ömer Şişmanoğlu ile takviye etti. Ancak kadroda yer alan Jahovic, gösterdiği performansla formayı 2 oyuncuya da vermedi. Makedon oyuncu devre arasında Konyaspor’a transfer olunca Göztepe’nin yeni forvet tercihi Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Demba Ba oldu. Ligin 2. yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Ba, beklentileri fazlasıyla karşıladı. Bir sonraki sezonda forvet hattında büyük bir değişim yaşandı. Demba Ba ve Ömer Şişmaoğlu ile yollar ayrılırken; Jerome, Deniz, Cikalleshi ve Samed Ali transfer edildi. Ancak Göztepe geçen sezon forvet hattından ligde yalnızca 14 gol bulabildi.
EN İYİ ORTALAMA BA'DAN
Geride kalan iki sezonda Göz-Göz’ün forvet transferleri arasında en fazla golü Deniz Kadah kaydetti. 26 maçta 8 gole imza atan Kadah, bu alanda ilk sırada yer alırken; en iyi gol ortalamasını yakalayan isim ise Demba Ba oldu. Sarı-kırmızılı takımda yarım sezonda 13 maçta forma giyen deneyimli futbolcu, rakip filelere 7 gol bırakma başarısı gösterdi. Geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray’da forma giyen Eren Derdiyok da tıpkı Ba gibi 13 maçta 7 kez gol sevinci yaşamıştı.
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