Göztepe'den hakeme tepki: Her sene aynı film!
Göztepe, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray'a kaybettikleri maçta Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
Giriş: 26.10.2025 - 19:26 Güncelleme: 26.10.2025 - 19:26
Göztepe, Galatasaray'a 3-1 kaybettikleri maçın ardından Malcom Bokele'nin 42. dakikada gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.
İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" ifadelerini kullandı. Ardından yapılan maç sonu paylaşımında ise "Tek kelimeyle biçildik!" denildi.
İşte Göztepe'nin paylaşımı:
