22 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını kapsamında Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı ligleri erteleme kararının ardından tüm futbolcuları evlerine gönderdiklerini, takımda yurt dışına gitmek istediğini söyleyen herhangi bir ismin olmadığını söyledi.
Evlerinde izole durumda bulunan teknik ekip ve futbolcularla bu sabah bir telekonferans yaptıklarını kaydeden Sepil, şöyle konuştu:
"Mart'ın 27'sine kadar idmanlara çıkmama kararı aldık. Bütün futbolcuların özellikle İzmir'i çok bilmeyen yabancı oyuncuların talepleri halinde ihtiyaçlarını temin ediyoruz. Her akşam futbolcuları WhatsApp grubu aracılığıyla Türkiye'de olan bitenleri, vaka sayılarını Türkçe ve İngilizce olarak bilgilendiriyoruz. Futbolcuları 27'sine kadar izolasyonda tutacağız. Bu tarihten 1 gün önce yine duruma bakacağız."
Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı olarak liglere başlangıç tarihi olarak 17 Nisan haftasını önerdiklerini hatırlatarak, "TFF bu konuda henüz açıklama yapmadı. Eğer bu tarihte başlayacaksak antrenmanları 27'sinde başlatmanın uygun olduğunu düşündük." dedi.
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımındaki bazı oyuncularda ve idari çalışanlarda görülen şüphe üzerine test yapıldığını hatırlatan Sepil, "Gerekli görülen durumlarda futbol takımları da bu testleri yaptıracak." dedi.
Sepil, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında ligin başlangıç tarihini tartıştıklarını, başka bir şeyin konuşulmadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Play-off sistemini veya başka bir şeyi tartışmadık. UEFA Türkiye'nin ev sahipliğindeki şampiyonlar ligi finalini 27 Haziran'da oynatmayı planlıyor. Bu henüz Türkiye içinde telaş yaratacak bir tarih değil. Ligde 8 maçımız, kupada 2 karşılaşmamız kalmış durumda. O nedenle hızlandırılmış bir lig oynanabilir gözüküyor. Diğer ülkelere göre avantajımız var."
Bu salgının finansal boyutlarının da çok büyük olacağını kaydeden Sepil, "Kulüpler ve futbolcular yaşanacak büyük zararı paylaşır. Bu süreci nasıl gelişeceğine bağlı olarak takip edeceğiz. Bu noktada FIFA'nın alacağı kararlara bağlıyız." dedi.
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