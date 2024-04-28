Yazarlar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk umutlarını sürdürdü. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi
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UĞUR MELEKE: İlk golü atan, ikincinin üretiminde yer alan Batshuayi günün en iyilerindendi. Lakin ben Dzeko-Batshuayi’nin bir arada da sahada olabileceklerini düşünüyorum. Dzeko’nun gol sayısının düşmesinin nedeni son dönemde çok fazla derine gelip oynamasıydı. Oyun kurucu gibi davranmak zorunda kalınca haliyle gol ritmi azalmıştı Dzeko’nun. Bence Dzeko derinde, Batshuayi önde bir arada da sahada olabilirler bu ikili.
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GÜRCAN BİLGİÇ: İlk saniye ile birlikte "kabus" gibi çöktü Beşiktaş'ın üstüne Fenerbahçe… Nefes aldırmadan yüklendiler, maçın düğümünü çözecek golün peşine düştüler. İki "yaralı" takımın, iki taraflı çaresizliği, içinde dersler barındırıyor. Livakovic'in müthiş kurtarışı dönüm noktası elbette. Mert'in ilk yarıdaki tecrübesi de başka bir yerde. Ama eksik rakibin baskısına bu kadar teslim olup, çözüm üretememek, İsmail Kartal'ın da, O çok övdüğü oyuncularının da "ayıbı"…
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Mesela Krunic hamlesi… İsmail Yüksek'in sakatlığı sonrası. Üç Türk şartı için, Krunic girsin diye Becao'yu çıkarıp, Çağlar'ı da oyuna almak zorunda kaldılar. O Krunic, 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında, Fenerbahçe'yi de 10 kişi oynattı. İlk hamle oyuncusunun haline bakın. Mert Hakan orada dururken üstelik. Dzeko'nun kulübede başlaması, maç öncesinin "sakızı"ydı. Golü Batshuayi atınca, "biz demedik mi?" ekibi sessizlik modunu açtı.
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ERCAN GÜVEN: Maça istekli ama rakip kale önünde ağır aksak başladı Fenerbahçe. İlk çeyrek biterken İsmail’in sakatlanıp çıkması -yerine “her daim vasat altı” Krunic gireceği için- yabancı sayısı gereği Becao ile Çağlar’ın değişmesi, hemen değilse de ilk devrenin sonunda maçın dengesini etkileyecek, o sırada on kişi oynayan Beşiktaş’a baskı yapma fırsatı yaratacaktı. Çünkü merkezdeki Becao-İsmail-Fred üçgeni yok olmuştu. Mert Hakan varken, Krunic için savunmayı da değiştirmek nereden çıktı?
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Gol atmak yerine penaltı yapsa, Dzeko-Batshuayi tercihinin bedelini lig bitmeden ödemesi gerekebilirdi İsmail Kartal’ın. Çünkü, ortada bir inat var gibiydi. Oyun, en azından Batshuayi ile birlikte Dzeko’yu istemesine rağmen Fenerbahçe 2-0 öne geçene kadar direndi ve sonra Batshuayi ile Dzeko’yu değiştirdi Hoca… “Onsuz da kazanabiliriz” mesajı verir gibi. Bu neyin fantezisi? Yenildi ama ezilmedi Beşiktaş. Kazandı ama ne işe yarayacağını bilemiyor Fenerbahçe. Dramatik bir derbiydi.
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ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe'de maçtan önce tartışmalar var. Dzeko olayı var. Michy Batshuayi ilk 11'de çıkıyor. 10 kişi kalmış Beşiktaş karşısında bile son 10 dakikayı bitirene kadar perişan oldular. Yani sonunu getiremiyorlar. Bazı futbolculara fazla yük biniyor, bazılarına binmiyor. Valla bravo seyirciye yine de takımına sahip çıkıyor. Her şey olabilir ligde. Ama Fenerbahçe'nin kemikleşmiş bir kadro yapısı yok. Derbide neden Dzeko'yu sahaya çıkarmadın? Kötü bir durumda sorumlusu Dzeko olacaktı. Ama skor bulunca onu yeniden oyuna almak zorunda kaldı. Batshuayi yine takımı kurtardı. Batshuayi'nin oynadığı süre ile attığı gol, yaptığı asiste baktığımızda Dzeko'nun çok üstünde. Demekki Kartal, forma adaletini de sağlayamamış.
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AHMET ÇAKAR: Fenerbahçe güle oynaya derbiyi kazandı. Sonuç olarak şampiyonluk adayları engelleri birer birer geçiyorlar… Fenerbahçe bu kadar kolay geçeceğini tahmin etmemiştir herhalde.
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ÖMER ÜRÜNDÜL: Fenerbahçe, 3 puanla maçı bitirdi ve yarışa devam dedi. Ama takımın genel form durumunun hiç iyi olmadığı açık bir gerçek. Gelelim İsmail Kartal'a… İsmail sakatlanmış, Krunic'in ayakta duracak hali yok Mert Hakan'ı oyuna almayıp mecburen ikinci değişiklik hakkını Becao'ya kullanıp onun moralini sıfıra indiriyorsun. Böyle planlama olur mu?
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İLKER YAĞCIOĞLU: Maçın geneli Fenerbahçe'nin daha çok topla oynadığı, galibiyete daha yakın olduğu bir karşılaşma oldu. Oyunun son bölümü sıkıntılı geçti. Cenk'in golü sonrası panik yaşandı. İkinci gol çok gecikti. İkinci golün gelmemesi Fenerbahçeli oyuncuları strese soktu. Kolay da değil tabii ki. Moraller bozuk. Maça rakibinin 7 puan gerisinde başlıyorsun. İyi oyun veya kötü oyundan ziyade derbiyi kazanmak her şeyden daha değerli ve önemli. Fenerbahçe kazanarak Galatasaray'ın da rahatlamasına izin vermeden dört puan farkla yarısını devam ettiriyor.
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RIDVAN DİLMEN: Beşiktaş'ın büyüklüğüne yakışır şekilde rakibine ezilmedeği, Fenerbahçe'nin de rakibine saygı duyduğu ve son 4 haftaya girilirken 1-0'a razı olduğunu gördük. Beklediğim gibi geçen bir maç oldu. Dominik Livakovic’e haksızlık yapılıyor bence gayet iyi oynuyor. Biraz duygusal bir oyuncu seneye daha da iyi olacaktır. İlk yarıda çaprazdan çıkardığı bir top var, ikinci yarının başında Muleka'nın kafasını da çok iyi çıkardı.
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İBRAHİM YILDIZ: Teknik direktör İsmail Kartal, oyunu okuma, ideal kadroyu sahaya çıkarmada, hamleleri zamanında ve gerçekçi yapma konusunda ne yazık ki, başarılı bir grafik çizemedi. Sezonun bitimine 4 hafta kala, ısrarla tek santraforla oynamayı iş edinmiş. Batshuayi ile Dzeko’yu yan yana oynatmama ısrarı sürüyor. Yapılan eleştirileri, bu yönde ki talepleri görmezden geliyor. Bildiğini okuyor. Sonuç ortada.
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İkinci yarı İrfan Can’ın golü sonrası oyunu soğutma isteği, pahalıya mal olacaktı. 10 kişi kalan Beşiktaş son 15 dakika oyuna ortak oldu. Cenk’in uzaktan attığı şık golle umutlandı. Fenerbahçe çok rahat hatta farklı kazanacağı maçı sıkıntılı bitirdi. Bir derbi maçına yakışmayan, heyecan ve coşkusu bir yana kalite olarak zayıf bir maç izledik. Her iki takımdan daha pozitif maç beklendi. Pozisyon azlığı dikkat çekti.
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AHMET SELİM KUL: Fenerbahçe için bu maçtan tek kazanç 3 puan olacak. Ama bu tablo gerek oyuncular gerek sorumlular tarafından değiştirilemezse bu takımın Konya’da havlu atması işten bile değil. 4 maç varken, rakibinle maçın varken bu akşamki görüntü izaha muhtaç.
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