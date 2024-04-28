Yazarlar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısındaki performansını değerlendirdi

ERMAN TOROĞLU: Fenerbahçe'de maçtan önce tartışmalar var. Dzeko olayı var. Michy Batshuayi ilk 11'de çıkıyor. 10 kişi kalmış Beşiktaş karşısında bile son 10 dakikayı bitirene kadar perişan oldular. Yani sonunu getiremiyorlar. Bazı futbolculara fazla yük biniyor, bazılarına binmiyor. Valla bravo seyirciye yine de takımına sahip çıkıyor. Her şey olabilir ligde. Ama Fenerbahçe'nin kemikleşmiş bir kadro yapısı yok. Derbide neden Dzeko'yu sahaya çıkarmadın? Kötü bir durumda sorumlusu Dzeko olacaktı. Ama skor bulunca onu yeniden oyuna almak zorunda kaldı. Batshuayi yine takımı kurtardı. Batshuayi'nin oynadığı süre ile attığı gol, yaptığı asiste baktığımızda Dzeko'nun çok üstünde. Demekki Kartal, forma adaletini de sağlayamamış.