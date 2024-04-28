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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Yazarlar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki performansını değerlendirdi - Beşiktaş Haberleri

        Yazarlar, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki performansını değerlendirdi

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm derbileri kaybetti. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki mağlubiyetini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2024 - 11:40 Güncelleme: 28.04.2024 - 11:40
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        • 1

          CEM DİZDAR: Beşiktaş ne yaptığını bilmez halde olunca ‘’vazgeçilmezi Edin Dzeko’’dan tasarruf eden İsmail Kartal’ın Fenerbahçesi rahat rahat top gezdirdi sahada. Kalecisi Mert Günok’un kritik kurtarışlarıyla sahada kalan Beşiktaş seri sakatlıklar yaşayıp oyun dengesi bozulan rakibine karşı çaresiz haldeyken milyonlarca euro vererek kadrosuna kattığı Mutassim Al Musrati de atılınca tamamen çözüldü!

        • 2

          İkinci devrenin hemen başında hareketlenir gibi oldu Beşiktaş, lakin eksikti ve Fenerbahçe sakindi. Kısa sürede oyunu yeniden eline aldı. Ne varki oyun elinde olmasına rağmen çoğu maçta olduğu kararlı değillerdi. Daha çok skora bağlı oyalanır gibi oynuyorlardı. Umarım bu çoğu maçta olduğu gibi doğrudan ‘’rakibin analiz edilmiş’’ olmasıyla ilgili değildir! Böyleyse gerçekten komik olur.

        • 3

          ATİLLA GÖKÇE: Hayır, bu maçın adı “derby” olmamalıydı. Bilinen “derby” maçları, önceden tahminlere sığmayan, favoriden söz edilemez, sürprizleri bol, heyecanlı, coşkulu, çabukluklar ve inanılmaz becerilerle dolu maçlardı. Dünkü buluşma öyle değildi. Derby dediğin her zaman sürprizlerle dolu “ikili” mücadeledir.

        • 4

          Serdar Topraktepe’ye sorulacak bir soru var: Hoca, Cenk Tosun’u oyuna sokmak için 78’e kadar beklemenin ne anlamı var? Koca maçı çevirebilecek fırsatı harcamadın mı? Beşiktaş’ın dünkü kötü performansı, aslında tek maçlık bir çöküş değil. Bir daha asla yaşanmaması gereken, 6 antrenörlü, iki başkanlı, yenilgiler ve sakatlıklarla dolu bir kabus filmiydi. Neyse.. Türkiye Kupası var, en azından. Kazanırlarsa herkesi kurtaracaklar!

        • 5

          ALİ GÜLTİKEN: İkili mücadeleleri kazanan, ayakta kalan, topa her daim sahip olan F.Bahçe'nin Beşiktaş'ı bu kadar ezmesi, Beşiktaş açısından çok kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş'ın F.Bahçe'ye karşı eksik kaldığı bir çok maç var. Bunlarda kazandıkları da oldu kaybettikleri de. Ama oyun olarak hiç bu kadar kötüsü olmadı. Maçın ilk yarı istatistiğinde kafa toplarının %100'ünü F.Bahçe'nin kazandığı bir derbi ben hiç hatırlamıyorum. Beşiktaş'ta takıma katkı yapması için devre arası transfer edilen Worrall, Musrati ve Muçi gibi oyuncular da üst seviye bir maç için sınıfta kaldılar.

        • 6

          Tempo yükseldikçe lider oyuncuların daha çok inisiyatif almasını beklersiniz ama Beşiktaş gerçeğinin çok gerisinde göründüler. Sadece bu oyuncular değil, takımın tamamı için aynı şeyi söylemek mümkün. Savunmacıları bir yere kadar anlayabiliyoruz onlar mücadele ediyorlar ve işin defans tarafında ayakta kalmaya çalışıyorlar ama ön tarafa atılan toplarda Rashica, Muleka, Semih, Muçi'nin bu kadar top kaybı ile oynamalarını anlamak mümkün değil. Oyun olarak da rakibinin baskısı altında kalan bir takımın bu sonucu kabullenmekten başka da çaresi yoktu. Cenk'in şahsi becerisi ile attığı harika gol de bu gerçeği değiştirmez!

        • 7

          UĞUR MELEKE: Fenerbahçe’nin dün Beşiktaş’a kurduğu oyun üstünlüğünü okumak için filmi biraz geriye sarmak gerek. Fenerbahçe dün derbiye rakibinin tam 35 puan ve 51 averaj önünde başladı. Beşiktaş bu noktaya elbette bir günde gelmedi: İki sene önce şampiyon hocası Sergen Yalçın’ı imza için bir buçuk ay bekleten, 2 milyon Euro’ya (alt ligde 17 maça çıkmış) Emrecan Uzunhan’ı, 1,5 milyona Kerem Atakan’ı transfer eden, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi gibi oyuncuları haraç mezat, Güven’i bedavaya gönderen Beşiktaş yönetiminin tuhaf kararlarıyla başladı bu süreç.

        • 8

          O tuhaf yönetsel kararları bu sezonki yanlışlar izledi. Saiss anlamsız bir şekilde kaybedildi. Afrika Kupası senesinde ülkeleri kupa vizesi alan 8 Afrikalı’yla takım kuruldu. 4 stoperlik rotasyonun biri (Tayyip) uzun süreli sakatken, yanına 3 Afrikalı konuldu. Bir önceki yönetim ve teknik ekibin hatalar zinciri yeni yönetimle de sürdü.

        • 9

          14 senedir kulüp takımı çalıştırmamış, dünyanın en pragmatik ve 1-0’cı hocası Santos getirildi göreve. 12+3 milyon Euro gibi astronomik bir paraya birçok üst klas futbolcu alınabilecekken Al Musrati transfer edildi. İki senedir verdiği hemen her karar yanlış olan Beşiktaş’ın bu enkazı kaldırması da zaman alacak haliyle.

        • 10

          ERMAN TOROĞLU: Beşiktaşlı Al Musrati kırmızı kartla atıldı. Hiçbir futbolcu bu şekilde atılmaz, atılmamalı. Eğer atılıyorsa siz bunun kişiliğini, şahsiyetini araştırmamışsınız demektir. Sen kamyonla para alıyorsun. Nerden bulacaksın bu paraları? Böyle atılıyorsan senin aldığın para helal değil, haram. Böyle şahsiyetsiz, kişiliksiz futbolcuları alanlar da hatalı. Zaten Beşiktaş'ın son yıllardaki en büyük hatası bu. Bir sürü fosili takıma doldurdular.

        • 11

          ALİ ECE: Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu sezon büyük puan farkı olarak da görülebilen kadro kalitesi farkı nedeniyle Kadıköy’deki derbide ev sahibi maçın favorisiydi. Beşiktaş’ın tek kozu ise Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal’ın büyük formsuzluğuydu: Maçın 11’e 11 oynandığı kısa sürede sakatlanan İsmail yerine Kruniç’i alırken yabancı kontenjanını aşmak için stoperini de değiştirerek ilk hatasını yaptı. Ancak hemen sonrasında Musrati ikinci derbisinde ikinci saçmalığını yapınca Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe’nin oyuncu malzemesi üstünlüğü iyice ağır bastı.

        • 12

          OĞUZHAN GENÇ: Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi Musrati, Galatasaray derbisinde kendi kalesine attığı golle talihsiz bir başlangıç yapmıştı. Fenerbahçe derbisinde ise kontrolsüz devam etti. Böyle önemli bir yatırımın kalitesini bir an önce göstermesini beklemek taraftarların hakkı.

        • 13

          Beşiktaş, Ankaragücü'nü ligde olduğu gibi kupa yarı finalinde de evinde yenerek finale çıkabilir. Ama ilk maçlara bakınca muhtemel rakibi Trabzonspor karşısında finalde işler kolay değil. Takım şu anda 5. sıraya inmiş durumda. Ya kupa da olmazsa...

        • 14
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