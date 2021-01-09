Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe, Antalyaspor'u konuk etti.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip 77. dakikada Doğukan Sinik'in golüyle öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmazken Akdeniz ekibi üst üste 2., bu sezon deplasmanda ise ilk galibiyetini elde etti ve puanını 24 yaptı.

Kötü gidişe 'dur' diyemeyen Göztepe'nin galibiyet hasreti 6 maça çıkarken bu dönemdeki 5. yenilgisini aldı.