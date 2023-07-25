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        Haberler Dünya Gözlük çaldığını itiraf eden Norveçli siyasetçi, parti liderliğinden istifa etti

        Gözlük çaldığını itiraf eden Norveçli siyasetçi, parti liderliğinden istifa etti

        Norveç'in Gardermoen kentindeki Oslo Havalimanı'nda güneş gözlüğünü çaldığını itiraf eden Kızıl Parti Başkanı Björnar Moxnes görevinden istifa ettiğini açıkladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:29
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        Gözlük çalan Norveçli siyasetçi istifa etti
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        Politico haber sitesinin haberine göre, Moxnes, Facebook hesabından dün yaptığı paylaşımda, 16 Haziran'da Oslo Havalimanı'ndaki mağazadan gözlük çaldığını kabul ederek, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

        Moxnes, paylaşımında, "Birçok kişi bana bu kadar aptalca bir şeyi nasıl yapabildiğimi sordu. Geçen haftalarda bunu kendime ben de defalarca sordum. Makul bir açıklamam yok." ifadesini kullandı.

        Kızıl Parti Ulusal Yürütme Komitesi ise dün aldığı kararla Moxnes'in 11 yıldır üstlendiği parti liderliği görevini, 2024'e kadar Marie Sneve Martinussen'in sürdüreceğini duyurdu.

        Martinussen, yaptığı açıklamada, hem söz konusu hırsızlığı hem de bu olayın medyada veriliş şeklini kınayarak, en başından beri olay hakkında doğru bilgi verilmediğini savundu.

        NE OLMUŞTU?

        Moxnes, Gardermoen kentinde, Oslo Havalimanı'ndaki mağazadan parasını ödemediği pahalı bir gözlükle ayrıldığının anlaşılması üzerine hırsızlıktan gözaltına alınmıştı.

        Norveçli siyasetçi, gözlüğü "yanlışlıkla" aldığını iddia etse de polis, Moxnes'e hırsızlıktan 3 bin Norveç kronu ceza kesmişti.

        Kamuoyunda bazı çevrelerin polislerin olaya fazla tepki verdiğini düşünmesine ilişkin Moxnes, polislerin işlerini yaptığını ancak bunun utanç verici bir deneyim olduğunu belirtmişti.

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        #Björnar Moxnes
        #NORVEÇ
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