Charlotte'ın iki adet ikinci tur Draft hakkı alacağı ve Celtics'e gelecekte kullanabileceği şartlı bir ikinci tur Draft hakkı göndereceği belirtildi. Boston'ın ise, anlaşmada bir takas istisnası alacağı kaydedildi.

Hayward'ın Kasım ayının başlarında Charlotte ile dört yıllığı 120 milyon dolarlık bir sözleşme yapmayı kabul ettiği bildirilmişti. Ancak, Hornets ve Celtics, Hayward'ın maaşını doğrudan maaş boşluğuna almak yerine, her iki takıma da fayda sağlayacak muhtemel bir imza-ve-takas işlemi üzerine görüşmeler başlatmışlardı.

ESPN'den Bobby Marks'a göre Boston'ın durumunda, beklenen 28.5 milyon dolarlık takas istisnası (Hayward'ın yeni anlaşmasında varsayılan ilk yıl maaşı),NBA tarihinin en büyüğü olacak.

Bir takas istisnası, oluşturulduğu günden itibaren bir yıl sürüyor. Bu, maaş sınırını aşan bir ekibin, karşılığında denkleştirme maaşları göndermek zorunda kalmadan bir takasta bir oyuncu edinmesine olanak tanıyor.

Hamle, sakatlıklarla geçirdiği üç sezonun ardından Hayward'ın Boston'daki görevine resmen son vermiş oldu. Celtics ile ilk maçının beşinci dakikasında ayak bileğini kırdıktan sonra ekiple ilk yılının neredeyse hepsini kaçırmış olan Hayward, Utah Jazz ile sergilediği forma geri dönmek için mücadele ediyordu.

Hayward, Boston'da geçirdiği üç sezonda 125 maçta forma giymiş, 13.9 sayı, 5.4 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları yakalamıştı.