Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?

        G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir?

        G.O.R.A. filmi 30 Temmuz Salı akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşuyor. Senaryosu ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak üstlenmektedir. Peki, "G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte GORA filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 19:19 Güncelleme: 30.07.2024 - 19:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Başrollerini Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Özge Özberk'in paylaştığı G.O.R.A. filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Türk sinemasının en pahalı yapımlarından biri olan film, bilim kurgu ve komedi türünde 2004 yılında gösterime girdi. Film müzikleri Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir. Peki, "G.O.R.A. filmi oyuncuları kimler? GORA filmi konusu nedir, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        • 2

          G.O.R.A FİLMİN KONUSU NEDİR?

          Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

        • 3

          G.O.R.A FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

          Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Trihis, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

          Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk

          Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu

          Şafak Sezer - Kuna

          Özge Özberk - Ceku Lamtina

          Ozan Güven - 216, Gerzek

          Engin Günaydın - Editör

          İdil Fırat - Mulu Lamtina

          Erdal Tosun - Rendroy

          Cezmi Baskın Amir Tocha Lamtina

          Muhittin Korkmaz - Tihilu

        • 4

          G.O.R.A FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

          G.O.R.A filmi Antalya'da çekilmiştir. Uzay sahneleri için ise Antalya'nın farklı plato ve setleri kullanılmıştır.

        • 5

          G.O.R.A FİLMİ HAKKINDA

          G.O.R.A., senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı, yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın yaptığı, bilimkurgu ve komedi türlerindeki 2004 çıkışlı Türk filmidir.

          Çekimleri 2002 yılında başlayan film, Türkiye'de 12 Kasım 2004 tarihinde gösterime girdi. Türk sinemasında en pahalı yapımlardan biri olan filmi 4 milyon kişi izledi. Filmin yapımcılığı, Uzan Ailesi'ne ait olan TürkFilmi adlı şirket ile Ömer Faruk Sorak tarafından üstlenilmiştir. Ancak Uzan Ailesi'nin bankalarına devlet el koyunca, film de TMSF kontrolüne geçti.

          Vizyona girişi geciken filmi BKM, Yılmaz aracılığıyla satın alarak yayımlayabildi. Film içerisindeki müzikler Ozan Çolakoğlu'na, filmin bitiş müziği ise Sagopa Kajmer'e aittir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Freni patladı yayalara çarptı
        Freni patladı yayalara çarptı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Habertürk Anasayfa