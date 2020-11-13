Google’ın eski CEO’suna vatandaşlık verdi!

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Google eski CEO’su Eric Schmidt’in, Güney Kıbrıs vatandaşlığı almak için yaptığı başvuru kabul edildi. Google eski CEO’su Eric Schmidt, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin geçen sonlandırdığı “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık” programına son anda başvurduğu ortaya çıktı.

Schmidt’in Güney Kıbrıs vatandaşı olabilmek için ilgili planı tamamladığını yazan Recode sitesinde yer alan habere göre Google’ın eski CEO’su, 2.2 milyon Euro’luk (yaklaşık 2.6 milyon dolar) yatırım yapan yabancılara vergi indirimi sağlayan “Yatırım Yoluyla Vatandaşlık” programı sayesinde kişisel vergi avantajları da kazandı.

Başvurusu onaylanıp, eşi Wendy ve kızı Sophie ile birlikte Kıbrıs vatandaşı olmaya hak kazanan Schmidt’in, bu sayede daha az vergi ödeme avantajının yanısıra, Avrupa Birliği'ne serbestçe girme ve koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulamaya konulan bazı seyahat yasaklarını atlatma imkanı da kazandı.

Avrupa ülkeleri geçen yaz aylarında sınırlarını yeniden açmaya başladığında, salgının giderek kötüleştiği ABD, seyahatler için onaylanmış ülkeler listesinden çıkarılmıştı.

Buna karşın turizm sektörü başta olmak üzere ekonomiyi canlandırmaya çalışmalarının etkisiyle Kıbrıs, Avrupalı yolculara havalimanlarını yeniden açmıştı. Covid-19 döneminde ABD vatandaşlarının da yabancı bir pasaport alarak virüs bulaşmış ülkelerinden kaçma çabalarının arttığı birçok rapora yansımıştı.

19 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ VAR

65 yaşındaki Schmidt, Bloomberg'in Milyarder Endeksi'ne göre 19 milyar dolarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin 83. kişisi.

2001-2011 yılları arasında Google’ın CEO’su olan Eric Schmidt, 2011-2015 arasında Google’ın Yönetim Kurulu Başkanı, 2015-2017 yılları arasında ise Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017-2020 yılları arasında ise Alphabet’in danışmanı olarak görev yaptı.