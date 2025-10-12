Habertürk
        Haberler Dünyadan 'Good Boy' filminin köpek yıldızı Oscar istiyor

        'Good Boy' filminin köpek yıldızı Oscar istiyor

        'Good Boy' filmini çeken stüdyo, Akademi'ye hitaben, yapımın köpek yıldızı Indy'nin imzasını taşıyan mizah dolu mektup yolladı. Mektupta Indy'nin ağzından, Oscar'ların oyunculuk kategorilerine hayvan oyuncuların da dahil edilmesi çağrısında bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 12:43 Güncelleme: 12.10.2025 - 12:44
        Oscar'a eşi benzeri görülmemiş bir aday gelebilir. Bağımsız stüdyo IFC, Oscar ödüllerini dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'ne açık bir mektup yazarak 'Good Boy' filmi yıldızının Oscar'a aday gösterilmesini istedi.

        Mektup, 'Good Boy' filminin köpek yıldızı Indy'nin imzasını taşıyor. Mizah dolu ama bir o kadar da içten olan mektup, Oscar'ların oyunculuk kategorilerine hayvan oyuncuların da dahil edilmesi çağrısında bulundu, Hollywood'un dört ayaklı oyuncularına hak ettikleri takdirin gösterilmesinin artık zamanı geldiğini savundu.

        Indy'nin ağzından yazılan mektupta, "Son film 'Good Boy'daki eleştirmenlerce beğenilen rolüme rağmen, En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilmedim. Görünüşe göre, sizin için yeterince iyi bir çocuk değilim" denildi.

        Mektupta ayrıca 'Babe'deki domuz, 'Beyaz Diş'teki (White Fang) kurt-köpek Jed, 'Özgür Willy'deki (Free Willy) Orka Keiko gibi diğer hayvan oyuncuların da Oscar'larda hak ettikleri değeri görmediği vurgulandı.

        Indy'nin ağzından yazılan mektupta, "Akademi bize bir kemik atmadan önce daha kaç harika performansın gözardı edilmesi gerekiyor?" diye soruldu.

        Mektubu bir pati iziyle imzalaması sağlanan Indy'nin son sözleri şöyleydi: Benim ve çalışmaları takdir edilmeyen birçok harika hayvan oyuncunun katkılarını küçümsemeyi bırakmanızı rica ediyoruz.

        Kampanya, IFC'nin gişede elde ettiği yüksek hasılatla destekleniyor. 'Good Boy', 2,2 milyon dolarlık açılış hasılatıyla IFC'nin 2024 yapımı 'Late Night with the Devil' (2,8 milyon dolar) filminin ardından en iyi ikinci açılış hafta sonu hasılatını elde etti.

        Film, Todd (Shane Jensen) ve köpeği Indy'nin perili olduğu söylenen eski bir çiftlik evine taşınmasını konu alıyor.

