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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2 Eylül'de 34 yaşına basan oyuncu Gonca Vuslateri, doğum gününü arkadaşlarının yaptığı sürpriz organizasyon ile kutladı. Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yansıyan Vuslateri, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu, "'Çok mutluyum. Arkadaşlarım böyle bir gece organize etmiş." diyerek, gazetecilere poz verdi.