‘Gölgeler İçinde’ye Güney Kore'den ödül

Dünya prömiyerini 42. Moskova Uluslararası Film Festivali’de yapan ve festivalden Jüri Özel Ödülü - Gümüş George ile dönen Erdem Tepegöz’ün ödüllü filmi ‘Gölgeler İçinde’ festival yolculuğuna devam ediyor. 24 Eylül’de Türkiye’de vizyona giren film son olarak 8. Chuncheon Sci-Fi Film Festivali’nde büyük ödül olan Bomnea Ödülü’nü kazandı ve festivalin en iyi bilimkurgu filmi seçildi.

Erdem Tepegöz’ün yazıp yönettiği, yapımcılığını Contact Film Works’un, ortak yapımcılığını ise TRT’nin üstlendiği film ilkel teknolojiyle yönetilen bir fabrikada işçilerden birinin sistemi sorgulamasıyla değişmeye başlayan hayatlarına odaklanıyor.

Distopik bir dünyaya kuşkucu bir bakış atan bilimkurgu türündeki filmin başrolünü Numan Acar üstlenirken, ona filmde Vedat Erincin, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Muharrem Bayrak, Selin Kavak gibi deneyimli ve genç oyuncular eşlik ediyor.

Türkiye prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde gerçekleştiren film, festivalden Film-Yön En İyi Yönetmen ve SİYAD En İyi Film ödülleri başta olmak üzere toplam 5 ödülle dönmüştü. Antalya’dan hemen sonra Türkiye’deki festival yolculuğuna 8. Boğaziçi Film Festivali’nde devam eden ‘Gölgeler İçinde’, jüri tarafından En İyi Yönetmen ve En İyi Görüntü Yönetmeni (Hayk Kirakosyan) ödüllerine layık görülmüştü. Brezilya’da düzenlenen Fantaspoa Uluslararası Fantastik Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu (Numan Acar), Los Angeles’ta düzenlenen Güney Doğu Avrupa Film Festivali’nde ise En İyi Sinematografi ödüllerini kazanan film, ulusal ve uluslararası arenadaki çeşitli festivallerde şu ana kadar toplam 11 ödülün sahibi oldu.