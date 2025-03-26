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        Haberler Dünya Goldberg yeni mesajları yayımladı | Dış Haberler

        ABD'li gazeteci, ABD Savunma Bakanının yeni mesajlarını yayımladı

        ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de bulunduğu bir mesajlaşma grubuna dâhil edilen gazeteci Jeffrey Goldberg, grupta savaş planlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığını iddia etmişti. Goldberg, ilgili iddiasına dayanak oluşturmak için mesajlardan yeni görüntüler paylaştı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.03.2025 - 19:11 Güncelleme: 26.03.2025 - 19:19
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        Goldberg yeni mesajları yayımladı
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        Amerikan The Atlantic dergisi, Yemen savaş planları yazışmalarından yeni detayları kamuoyu ile paylaştı; Beyaz Saray ise yeni paylaşımda gizli bilgi ve savaş planı olmadığını savunarak dergiyi suçladı.

        Amerikan kamuoyunda son iki gündür gündemin ana başlıklarından biri olan Yemen savaş planlarının bir gazeteciye sızması ile ilgili tartışmalar sürüyor.

        The Atlantic dergisinin editörü ve yanlışlıkla Yemen savaş planlarının görüşüldüğü Signal grubuna dahil edilen Jeffrey Goldberg, "ABD yönetimi olayın ciddiyetini küçümsüyor" diyerek söz konusu gruptaki diğer yazışmaları yayımladı.

        Yeni yayımlanan mesajlara göre ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Yemen'deki Husilere saldırının düzenlendiği 15 Mart günü saldırıdan kısa süre önce, "Hava durumu elverişli. Görevi başlatmak için hazır olduğumuzu CENTCOM ile teyit ettik." mesajını paylaşıyor.

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        Yazışmanın devamında Hegseth, ABD doğu saatiyle 12.15'te F-18'lerin ilk saldırı dalgası için kalkış yapacağını, 13.45'te ilk saldırı aralığının başlayacağını, 14.10'da yeni F-18'lerin ikinci saldırı dalgası için havalanacağını, 14.15'te dron saldırısının başlayacağını, 15.36'da ikinci dalga F-18 saldırısının başlayacağı bilgilerini paylaşıyor.

        Goldberg, ilgili mesajların ekran görüntüsünü de paylaştı.

        Yazışmaları yayımlayan Goldberg, ilgili haberinde, bu yazışmaların saldırılar başlamadan 2 saat önce paylaşıldığını belirtti.

        Goldberg, haberinde, "Eğer bu bilgiler -özellikle de Amerikan uçaklarının Yemen'e gitmek üzere havalandıkları kesin saatler- o iki saatlik kritik dönemde yanlış ellere geçmiş olsaydı, Amerikan pilotları ve Amerikan personeli normalde karşılaşabileceklerinden çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Yayımlanan yazışmalarda, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, "Bana kalırsa bir hata yapıyoruz. ABD ticaretinin yüzde 3'ü, Avrupa ticaretinin ise yüzde 40'ı bu kanaldan geçiyor. Kamuoyunun bu saldırının nedenini veya neden gerekli olduğunu anlamaması gibi gerçek bir risk var. Başkan'ın dediği gibi buradaki temel amaç mesaj göndermek ama bu mesajın Avrupa bağlamında ne kadar tutarsız olduğunun kendisi farkında mı emin değilim. Petrol fiyatlarında artış yönünde olası bir risk var." ifadelerini kullandığı görülüyor.

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        Yazışmaların devamında Yemen'e yönelik bu saldırının petrol fiyatları ve Avrupa bağlamında ne anlama geleceği tartışmaları devam ediyor.

        Beyaz Saray'dan Goldberg'e tepki

        Öte yandan The Atlantic dergisinin kalan yazışmaları yayımlamasına Beyaz Saray yetkililerinden tepki gecikmedi.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Goldberg'i yanlışlıkla Signal grubuna ekleyen isim olan Mike Waltz, X hesabından derginin paylaşımına yanıt verdi.

        Waltz, açıklamasında, "Yer yok. Kaynak ve yöntem yok. Savaş planı yok. Müttefiklerimize saldırıların yakın olduğu çoktan bildirilmişti. Sonuç: Başkan (Donald) Trump Amerika'yı ve çıkarlarımızı koruyor." ifadelerini kullandı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de, X hesabından, "The Atlantic kabul etti: Bunlar 'savaş planları' değil. Tüm bu hikaye, sansasyonel haberleriyle tanınan bir Trump düşmanı tarafından yazılmış bir başka aldatmacadır." değerlendirmesini yaptı.

        ABD'li gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesi

        ABD'li gazeteci Goldberg, yanlışlıkla Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu bir mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.

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        Goldberg, dün "Trump yönetimi yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, kendisinin önce ulusal güvenlik yetkililerinin yer aldığı bir Signal grubuna eklendiğini daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda, Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın 11 Mart'ta Signal'de kendisiyle bağlantı kurduğunu ve iki gün sonra Yemen'deki Husilere karşı saldırıları tartıştıkları "Houthi PC Küçük Grubu" adlı bir mesajlaşma zincire katılmaya davet edildiğini belirten Goldberg, yazısında, "ABD ulusal güvenlik yetkilileri, Yemen'de yaklaşan askeri saldırılarla ilgili bir grup sohbetine beni de dahil ettiler. Önce bunun gerçek olduğunu düşünmedim. Bir süre sonra bombalar düşmeye başladı." ifadelerini kullanmıştı.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes olayı teyit etmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Bu konu hakkında herhangi bir bilgim yok." şeklinde yanıt vermişti.

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