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Gölcük'te sokak hayvanları için yapılan rehabilitasyon merkezinde son aşama

Kocaeli'nin Gölcük Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde son aşamaya gelindi. Merkezin yakın zamanda hizmete girmesi bekleniyor

Giriş: 10.01.2023 - 20:14 | Güncelleme: ABONE OL
Gölcük'te sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi
İHA

Kocaeli Gölcük'te, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi inşaatında tamamlanıyor.

Gölcük ilçesi İhsaniye Stat Caddesi'nde 5 bin metrekare alanda inşa edilen projede, sokak hayvanları için klinik binası, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları, kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun parkı, yapay gölet ve ağaçlandırılan alanlar yer alacak.

"SAHİPLENMEK İSTEYENLERE YARDIMCI OLACAĞIZ"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, merkezle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde; hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanları da yine merkezimizde rehabilite edilecek. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize de yardımcı olacağız. Projemize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

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