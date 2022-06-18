Komedi türündeki 1980 yapımı Türk filmi Gol Kralı bu akşam saat 22.00'da FOX TV'de ekranlara gelecek. Film izleyicileri Gol Kralı filminin konusu ve oyuncu kadrosunda kimler olduğunu merak ediyor. Aziz Nesin'in aynı adlı romanından uyarlanan film ile ilgili merak edilen soruları yanıtladık. İşte, Gol Kralı filmi konusu, oyuncuları ve tüm ayrıntılar...

GOL KRALI FİLMİ KONUSU

Sait Sarıoğlu aradığı aşkı bir gün sokakta gezerken bulur. Futbol meraklısı Sevim Ferferik’e ilk görüşte aşık olur. Sevim ve ailesi'de zengin ve eğlenceli bir koca adayı buldukları için çok mutludur. Nişanlanan aşıkların arasına futbol topu girer. Sevim’in futbol aşkı Sait’in de futbolla ilgilenmesine neden olur. Nişanlısının kendisine bağlanması için futbola merak salan Sait onun gözüne girmek için başarılı bir futbolcu olmaya karar verir. Ancak Sevim’in onunla dalga geçmesi hırsını daha da artırır. Gözlerindeki ileri derecedeki bozukluğa rağmen futbolcu olmayı kafasına koyar ve bu uğurda gol kralı seçilir.

GOL KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Oyuncu Rol Notlar Kemal Sunal Sait Sarıoğlu Suna Yıldızoğlu Sevim Ferferik Suzan Avcı Meçhure Gülnur Akay Hemşire Hacer Reha Yurdakul Hasip Ferferik Hüseyin Kutman Hündar Dubara Mürüvvet Sim Mademoiselle Angel Gölge Başar İspanyol Aysel Mete Sezer Antrenör Tomson Yavuz Şimşek Duvar Ahmet Ajlan Aktuğ Üçkağıtçı Ercan Muadelet Tibet Sait'in Teyzesi Berrin Zeki Sezer Selami Yadigar Ejder Sinema Locasındaki Adam Sıdıka Duruer Dolmuştaki Kadın Sevinç Sunan Hemşire Kürşat Alnıaçık Futbolcu Murat Özlük Futbolcu Kemal Ülker Futbolcu Metin Alparslan Futbolcu İbrahim Sesigüzel Futbolcu Kaleci Veli Kurtulmuş Futbolcu Emre Emin Aravi Futbolcu Sabahat İzgü Sinemadaki kadın