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        Haberler Magazin Göksel: O kişiyi tanımıyorum - Magazin haberleri

        Göksel: O kişiyi tanımıyorum

        Göksel, estetik yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanladı. Göksel iddialara, videolu bir paylaşımla karşılık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:40
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        "O kişiyi tanımıyorum"
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        Ünlü şarkıcı Göksel'in, paylaştığı son fotoğrafına bazı takipçilerinden 'fazla estetik' eleştirileri gelmişti.

        Bazı takipçileri Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Göksel'e çok benziyorsun diyecektim sonradan fark ettim Göksel'miş", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulundu.

        Göksel, estetik yaptırdığına ilişkin iddiaları yalanladı. Göksel iddialara, videolu bir paylaşımla karşılık vererek şunları söyledi; "Arkadaşlar, ben buyum. O fotoğraftaki kişiyi de tanımıyorum."

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        #GÖKSEL
        #Estetik

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