Göksel'in son haline yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Göksel'in, paylaştığı son fotoğrafına bazı takipçilerinden 'fazla estetik' eleştirileri geldi
Şarkıcı Göksel, bir at çiftliğine gitti. Göksel, o anlarına dair fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Bazı takipçileri Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Göksel'e çok benziyorsun diyecektim sonradan fark ettim Göksel'miş", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulundu.
Göksel'in 28 Nisan'da otomobil yolculuğu sırasında çektiği videosu da konuşulmuştu.
Bazı kullanıcılar Göksel’in yüzündeki değişimi "Testere filmindeki karaktere benzemiş" diyerek yorumlarken, bazıları da estetik müdahalelerin doğal görünmediğini savunmuştu.