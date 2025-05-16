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        Haberler Magazin Göksel'in son haline yorum yağdı - Magazin haberleri

        Göksel'in son haline yorum yağdı

        Ünlü şarkıcı Göksel'in, paylaştığı son fotoğrafına bazı takipçilerinden 'fazla estetik' eleştirileri geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 13:20 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:47
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        Şarkıcı Göksel, bir at çiftliğine gitti. Göksel, o anlarına dair fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

        Bazı takipçileri Göksel'e; "Bütün kadınlar artık birbirine benziyor", "Tanıyamadım", "Göksel'e çok benziyorsun diyecektim sonradan fark ettim Göksel'miş", "Botokstan mimik oynamıyor" gibi yorumlarda bulundu.

        Göksel'in 28 Nisan'da otomobil yolculuğu sırasında çektiği videosu da konuşulmuştu.

        Bazı kullanıcılar Göksel’in yüzündeki değişimi "Testere filmindeki karaktere benzemiş" diyerek yorumlarken, bazıları da estetik müdahalelerin doğal görünmediğini savunmuştu.

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        #GÖKSEL

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