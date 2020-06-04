Bu anın sonrasında arkamdaki o harika nohut tarlasına girdim. Nur yüzlü bir hanımefendi bana tarlasından nohut, ağacının dallarından kopardığı tazecik erikleri ikram etti. Çok güzeldi. 'Köylü milletin efendisidir.' Burada aklımda hep bu cümle. Doğanın bilgisi ve erdemiyle yaşayan herkese şükran duyuyorum.