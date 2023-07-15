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        'Kalem' yayında

        Gökhan Türkmen, sözü Mert Carim'e bestesi kendisine düzenlemesi Playjoy'a ait 'Kalem'i, dinleyiciyle buluşturdu

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 11:59
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        'Kalem' için dövüş dersi aldı
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        Gökhan Türkmen, 'Kalem’i, uzun zamandır kalabalık bir ekiple hayata geçirmek için çalıştı. Türkmen, yoğun bir turne programı, tribute albümler, ortak projeler arasında hazırladığı 'Kalem’in her türlü detayları ile kendisi ilgilendi.

        Bugüne kadar 40’ın üzerinde video klip yayınlayan Gökhan Türkmen, ilk defa aksiyon yönetmeni yakın arkadaşı Uğur Yıldıran ile 'Kalem' için Belgrad Ormanları'nda kamera karşısına geçti.

        Gökhan Türkmen, dövüş sahneleri için Mahmut Yalçın ile kameranın karşısında 8 saat boyunca performans sergiledi. Uğur Yıldıran’ın koreografisini yaptığı dövüş sahnelerinde Türkmen, performansı için Sidar Sarı eğitmenliğinde hazırlandı.

        Gökhan Türkmen'den yeni single
        Gökhan Türkmen'den yeni single
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