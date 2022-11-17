İHA

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle bugünkü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Buna göre; Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 13.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 15.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 14.00, Geyikli'den Bozcaada'ya ise saat 15.00 feribot seferleri iptal edildi.