Gökçeada Ultra Trail bu sene ikinci kez koşulacak

Gökçeada Ultra Trail, bu sene ikinci kez 30-31 Mayıs tarihlerinde koşulacak.

Organizasyon, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA), patika koşusu yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenecek. 5K, 11K, 33K, 44K’lık parkurlarda düzenlenecek yarış hakkında konuşan Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, "Gökçeada'nın turizmini 12 aya çıkartmak, Gökçeada'mızın değerlerini, doğasını daha çok vurgulamak ve tanıtmak amacıyla yaptığımız çalışmalar dahilinde Gökçeada Ultra Trail'e bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Organizasyonun adamızda olması ve devamlılığı için Gökçeada Belediyesi olarak birçok konuda desteklerimizi sunuyoruz. Ege'de harika doğası ve tarihi dokusu olan bir adada koşmak zannediyorum tüm katılımcılar için bambaşka bir deneyim. Parkurumuz biraz zorlu bir parkur. Bu eşsiz deneyim bir de bu yönüyle sporcular için farklı bir anlam ifade ediyor kanaatindeyim" cümlelerine yer verdi.

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Başkan Atalay, bu seneki yarışta yenilik de bulunduğunu dile getirerek, "İlki, herkese uygun bir koşu deneyimi sunan bir 5K’lık parkur eklenmiş olması. İkinci olarak da bu yıl Gökçeadalı sporcular ve Gökçeada’da ikamet eden halkımız için katılım tamamen ücretsiz" ifadelerini kullandı.