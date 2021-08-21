Geçen yıldan bu yana en az 2 metre aşağıya inilerek son aşamaya gelindi ve tabana yaklaşıldı. Buranın mimari mezar anıtı olarak farklı bir yapısı var. Mezar, eşsiz bir yuvarlak şeklinde. Bu yapı hem anıt mezar olarak önem taşıyor hem de mimari olarak farklılık gösteriyor. Bu yönden değerlendirecek olursak Aratos ile özdeştirilen bu yapıya 'benzersiz' diyebiliriz."