HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde “Aranan Şahıslar Operasyonu “ ile 10 ilde “Göçmen kaçakçılığı uygulaması” gerçekleştirdi. Operasyon ve uygulamaya 8 bin 278 ekip, 32 bin 76 personel ve 162 dedektör köpek katıldı.

ARANAN 2 BİN 682 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aranan şahıslar operasyonunda 1.017’si hükümlü 1.665’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 682 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

140 DÜZENSİZ GÖÇMEN GÖZALTINA ALINDI

Ayrıca 10 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı uygulamasında 63’ü Suriye, 65’i Afganistan, 5’i Pakistan 4’ü Irak ve 3’ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 düzensiz göçmen yakalandı.

5 BİN 114 İKAMET ARANDI

İçişleri Bakanlığı Koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde bulunan aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, dün ülke genelinde eş zamanlı aranan şahıslar operasyonu ile Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde 'Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması' yapıldı. Yapılan operasyon ve uygulamalarda, 8.278 ekip, 32.076 personel ve 162 Dedektör Köpek yardımı ile 5.114 ikamette arama yapıldı.

RAKAMLARLA OPERASYONLAR

Aranan 2 bin 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Operasyonlar sonucunda yakalananlar arasında;

2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 591 şahıs,

5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 311 şahıs,

10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 80 şahıs,

20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 29 şahıs,

20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere;

1.017’si hükümlü 1.665’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 682 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

12 KATİL ZANLISI YAKALANDI

Adli mercilere sev edilenler arasında adam öldürme suçundan 12, hırsızlık suçundan 253, yaralama suçundan 274, cinsel suçlardan 52, yağma suçundan 38, dolandırıcılık suçundan 87, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 95, kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan 33, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 5, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5, Yoklama Kaçağı/Bakaya suçundan 64 şüpheli bulundu. Ayrıca; 4’ü çocuk olmak üzere, kayıp olarak aranan 15 şahıs bulundu.

174 ARACA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

Operasyonda, 35 bin 689 şahıs ve 10 bin 743 araç sorgulandı. 174 araca idari yaptırım uygulandı. 81 ilde eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 10 adet av tüfeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 87 adet mermi, 1 Kesici/Delici alet, 3 kurusıkı tabanca, 3 gr. eroin, 8 adet uyuşturucu hap, 5.560 adet kaçak sigara, 2.63 gr. Esrar, 800 gr. Captagon ele geçirildi.

140 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Ayrıca Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerinde yapılan Göçmen Kaçakçılığı uygulamasında 63’ü Suriye, 65’i Afganistan, 5’i Pakistan 4’ü Irak ve 3’ü Bangladeş uyruklu olmak üzere toplam 140 kaçak göçmen yakalandı.