Gizemli Adaya Yolculuk oyuncuları kimler? Gizemli Adaya Yolculuk konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Fantatik / Bilim Kurgu türündeki filmde ünlü oyuncular yer alıyor. İşte, Gizemli Adaya Yolculuk filminin detayları...

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU NEDİR?

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato (Luis Guzmán) ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani (Vanessa Hudgens) de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha birçok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabası Alexander Anderson (Michael Caine) ile birlikte.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI KİMLER?

Dwayne Johnson (Hank Parsons)

Josh Hutcherson (Sean Anderson)

Michael Caine (Alexander Anderson)

Vanessa Hudgens (Kailani Laguatan)

Luis Guzmán (Gabato Laguatan)

Kristin Davis (Elizabeth "Liz" Anderson)