Giresun nerede? Giresun hangi bölgede, komşu illeri neler?

1071 Malazgirt Zaferi’nin ardından Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte Giresun, Danişmentliler, ardından Trabzon Rum İmparatorluğu ve nihayetinde Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine geçmiştir. 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon’u fethiyle birlikte Giresun da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Osmanlı döneminde şehir, Karadeniz kıyısındaki en önemli liman merkezlerinden biri haline gelmiş; fındık, kereste ve gemi yapımıyla bölgesel ticarette öncü rol oynamıştır.

Cumhuriyet döneminde Giresun, ekonomik yapısını tarım ve özellikle fındık üretimi üzerine kurarak hızla gelişmiştir. Günümüzde şehir, hem tarihî mirası hem doğal güzellikleri hem de tarımsal zenginliğiyle Karadeniz’in önemli kültürel merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir. Tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini taşıyan Giresun, bugün geçmişiyle modern yaşamın dengelendiği özgün bir şehir kimliğine sahiptir.

REKLAM advertisement1

REKLAM

GİRESUN NEREDE?

Giresun, bölgenin Orta Karadeniz kısmında, kıyı boyunca uzanır. Karadeniz’e kıyısı bulunan şehir, deniz ile dağların birbirine çok yaklaştığı bir coğrafyaya sahiptir. Bu nedenle kıyı şeridi dar, iç kesimleri ise dağlık ve ormanlıktır. İklim tipik Karadeniz iklimidir; yılın büyük bölümünde yağış görülür, yazlar ılık, kışlar ise serin geçer. Bol yağış, Giresun’un yemyeşil doğasının ve zengin tarım ürünlerinin temel nedenidir.

Giresun mutfağı, Karadeniz’in doğallığını ve yöresel malzemelerin zenginliğini yansıtır. En bilinen ürünlerinden biri fındıktır; hem şehir ekonomisinin hem mutfağının merkezindedir. Giresun fındığı, dünya çapında kalite açısından öne çıkar. Yemeklerde genellikle mısır, lahana, hamsi, karalahana ve fındık yağı kullanılır. Mısır ekmeği, karalahana çorbası, hamsili pilav, pezik (pancar) kavurması, fındıklı tatlılar ve mıhlama yöre sofralarının başlıca lezzetlerindendir. Ayrıca Giresun pidesi, ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeker. Bölgedeki yaylalarda yetişen taze otlar ve süt ürünleri, mutfağın doğallığını tamamlar. Giresun mutfağı, sade malzemelerle hazırlanan ama yoğun lezzetlere sahip yemekleriyle hem yöresel hem kültürel açıdan zengin bir kimliği temsil eder. REKLAM GİRESUN HANGİ BÖLGEDE? Giresun, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi sınırları içinde yer alır ve bölgenin Orta Karadeniz bölümünde konumlanır. Karadeniz Bölgesi, dağların kıyıya paralel uzandığı, sık orman örtüsüyle kaplı ve bol yağış alan bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bölge, Türkiye’nin en yeşil ve bitki çeşitliliği en yüksek alanlarından biridir. Giresun da bu yapının tipik bir örneğidir; kıyı boyunca uzanan sahil şeridi dar, iç kesimler ise yüksek ve engebelidir. Giresun Dağları ve Harşit Vadisi, şehrin coğrafi karakterini belirler. Bölge genelinde ılıman ve nemli bir iklim hâkimdir; yaz aylarında serin, kış aylarında ise ılık hava koşulları görülür.

Karadeniz Bölgesi’nin en önemli özelliklerinden biri, tarım ve doğal kaynakların uyumlu bir şekilde bir arada bulunmasıdır. Giresun, bu açıdan hem tarımsal üretim hem de doğal güzellikleriyle dikkat çeker. Fındık üretimi, bölgenin ve Türkiye’nin ekonomik gücünün büyük bir kısmını oluşturur; Giresun, dünya çapında en kaliteli fındığın yetiştiği yer olarak kabul edilir. Bol yağış ve verimli topraklar sayesinde çay, mısır, kivi ve sebze üretimi de oldukça yaygındır. Ayrıca orman ürünleri, balıkçılık ve hayvancılık da bölge ekonomisinde önemli yer tutar. REKLAM Kültürel açıdan Giresun, Karadeniz’in hareketli, neşeli ve geleneklerine bağlı yapısını taşır. Horon kültürü, kemençe ezgileri, yayla festivalleri ve yöresel el sanatları, bölgenin sosyal hayatında güçlü bir yer edinmiştir. Coğrafi konumu, iklimi ve kültürel çeşitliliğiyle Giresun, Karadeniz Bölgesi’nin doğal zenginliklerini ve geleneksel yaşam biçimini en özgün şekilde yansıtan şehirlerden biridir.

GİRESUN KOMŞU İLLERİ Giresun, çevresinde dört önemli il bulunur. Doğusunda Trabzon, batısında Ordu, güneyinde Sivas ve Erzincan illeriyle komşudur. Kuzeyinde ise Karadeniz uzanır. Bu konum, Giresun’u hem kıyı şehri hem de iç bölgelere açılan bir geçit yapmıştır. Şehrin coğrafyası da bu çeşitliliği yansıtır; kıyı kesimlerinde nemli ve yeşil bir doğa hâkimken, güneyde dağlık alanlar ve yaylalar yer alır. Giresun’un bu illerle olan bağlantısı, hem ekonomik hem kültürel anlamda güçlü bir etkileşim oluşturur. Doğusunda yer alan Trabzon, Giresun ile birlikte Doğu Karadeniz’in en önemli şehirlerinden biridir. İki şehir arasındaki kıyı hattı boyunca tarım, ticaret ve balıkçılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Özellikle fındık üretimi ve ihracatı açısından Trabzon ve Giresun birbirini tamamlayan bir yapıya sahiptir. Batısında bulunan Ordu, Karadeniz kıyısında yer alan bir diğer komşudur ve Giresun’la birlikte Türkiye’nin en fazla fındık üreten iki ilinden biridir. Bu iki şehir arasında kültürel benzerlikler, yemek alışkanlıkları ve gelenekler büyük ölçüde ortaktır.

Güneyinde yer alan Sivas ve Erzincan, İç Anadolu Bölgesi sınırlarında bulunur. Bu iller, Giresun’un iç kesimlerle olan bağlantısını sağlar. Giresun’dan başlayan yollar, dağ geçitleri üzerinden Sivas ve Erzincan’a ulaşır; bu güzergâh tarih boyunca ticaretin ve göç yollarının önemli bir parçası olmuştur. Bu bölgelerde iklim sertleşir, doğa yeşilden bozkıra dönüşür; ancak ekonomik alışveriş sürer. Tarım ürünleri, hayvancılık ve el sanatları açısından karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Kuzeyinde uzanan Karadeniz, Giresun’un en önemli doğal sınırıdır. Deniz, şehrin hem iklimini hem ekonomik faaliyetlerini şekillendirir. Balıkçılık, liman ticareti ve deniz turizmi bu sayede gelişmiştir. Tüm bu komşuluk ilişkileri, Giresun’u Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu arasında kültürel, ekonomik ve coğrafi bir köprü haline getirir. Şehir, hem denizin bereketini hem yaylaların serinliğini bir arada barındırarak bölgenin en özel konumlarından birinde yer alır.