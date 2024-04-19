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        Haberler Gündem Giresun'daki kuyumcu soygunuyla ilgili 3 kişi tutuklandı - Güncel haberler

        Giresun'daki kuyumcu soygunuyla ilgili 3 kişi tutuklandı

        Giresun'un Bulancak ilçesinde kuyumcunun soyulmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 22:37 Güncelleme: 19.04.2024 - 22:37
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        Kuyumcu soygununa ilişkin 3 tutuklama
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        İlçe merkezindeki kuyumcuda dün gerçekleştirilen maskeli ve silahlı soygunla ilgili gözaltına alınan S.T, S.C. ve E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından Bulancak Adliyesi'ne sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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