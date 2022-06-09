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Gibi 3. sezon ne zaman ve hangi gün yayınlanacak? Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı! Gibi 3. sezon tarihi...

Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak? Feyyaz Yiğit'ten Gibi dizisi 3. sezon paylaşımı

Dijital medya platformu Exxen'de izleyicilerin karşısına çıkan Gibi dizisinin 3. sezonu için geri sayım başlamış durumda. Dizinin başrol oyuncularından Feyyaz Yiğit'in bugünkü paylaşımı sonrası dizinin sevenleri Gibi 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte ayrıntılar...

09.06.2022 - 17:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'ın başrollerinde yer aldığı internet sitcom dizisi Gibi'nin 3. sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Peki, şimdiden heyecanla beklenen Gibi dizisinin 3. sezonu ne zaman yayınlanacak?

  • GİBİ 3. SEZON NE ZAMAN?

    2 sezon 22 bölümden oluşan dizi, sezon finali yaptı. 3. sezon gelecek mi merak edilirken, Feyyaz Yiğit'ten müjdeli haber geldi.

     

    "Gibi3" adlı klasörü sosyal medya hesabından paylaşan Yiğit, yakında çekimlerin başlayacağının sinyalini verdi.

  • GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

  • GİBİ DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

    Gibi dizisinin başrol oyuncuları Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç'tır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil oldu. Ömer Sinir'in yönetmenliğini yaptığı 'Gibi'nin senaryosunu Feyyaz Yiğit ve Aziz kedi yazıyor

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