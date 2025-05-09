Gerginlik koridorda son buldu!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi.

REKLAM advertisement1

Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.

Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.