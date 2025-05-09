Gerginlik koridorda son buldu!
Başakşehir'e konuk olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ve Dusan Tadic arasında gerginlik yaşandı. Daha sonra ikili, ilk yarının bitiş düdüğün ardından soyunma odasına giderken aralarındaki gerginliği çözüme kavuşturdu.
Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe'de dikkat çeken bir olay yaşandı.
Sarı-lacivertli takımda, Başakşehir maçında Anderson Talisca ile Dusan Tadic arasında tansiyon yükseldi.
Tadic, bir pozisyonun ardından Talisca'nın üzerine yürümek istedi ancak sarı-lacivertli oyuncular araya girdi ve gerginliğin daha fazla büyümesine engel oldular.
Tadic ve Talisca, devre arasında ise sarıldı ve barış sağladı.