HABERTURK.COM

Yapısal olarak bir papatyayı andıran gerbera, ülkemizin iklim koşullarında yetişebilen bir çiçek türüdür. Farklı renklerde görebileceğiniz gerbera çiçeği nasıl bakılır? Gerbera bakımı nasıl yapılır? İç mekânda yetiştirmeye uygun olan gerberaya ne kadar su verilir? Gerbera hakkında bilinmesi gereken tüm detayları içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

Gerbera Çiçeğinin Özellikleri

Papatyagiller familyasındaki yerini alan gerbera, iyimserliğin simgesi olarak bilinir. Eğer yakın bir zamanda bu çiçeği hediye aldıysanız sizlere iyimserliğinizin bir sembolü olarak verildiğini söyleyebiliriz. Sevdiklerinizi bir çiçek ile mutlu etmek istiyorsanız en iyi tercihlerden biri hiç şüphesiz ki gerbera olacaktır. Peki, gerbera çiçeği nedir? Yukarıda da bahsettiğimiz gibi görünümü papatyayı andıran gerbera, çiçek sektöründe önemli bir yere sahiptir. Genelde; mor, kırmızı, pembe ve beyaz renkte çiçek verir. Saksısı dışında yaklaşık olarak 35-40 cm’ye kadar uzayabilmektedir. Ege ve Akdeniz bölgelerinin iklim koşullarında kolayca yetişebilir. Görünümü itibariyle yapay bir çiçeğe benzetilmekte olup, canlı ve diri görünümü ile evde çiçek yetiştirenlerin ilk tercihlerinden biri olmaya devam eder.

Gerbera Nasıl Bakılır?

Günümüzde pek çok kişi, “Gerbera bakımı nasıl yapılır? sorusunu merak etmektedir. Eğer siz de “Gerbera bakımı nasıl yapılır” diye merak ediyorsanız aşağıdaki maddelere göz atabilir, çiçeğinizi uzun süre canlı tutabilirsiniz. İşte gerbera çiçeğini yetiştirmenin püf noktaları…

Çok özel bir bakım gerektirmeyen gerbera çiçeği, uygun koşullarda yetiştiği sürece sağlıklı bir gelişim gösterir ve uzun süre canlılığını korur. Öncelikle çiçeğinizi konumlandıracağınız alan konusunda titiz davranmanız gerekmektedir. Gerbera, güneşi sever. Ancak doğrudan ve uzun süre güneşe maruz kalmaması, çiçeğin sağlıklı şekilde gelişebilmesi için önemlidir. İç mekânda oda sıcaklığı, gerbera için ideal bir alan olacaktır. Bahçede yetiştirmeyi planlıyorsanız güneş ışığını dolaylı yoldan alabilecek yarı gölge alanlarda yetiştirilmelidir.

Gerbera çiçeği hem suda hem de saksıda yetişebilmektedir. Peki, gerberaya ne kadar su verilir ? Gerberayı suda yetiştiriyorsanız haftada 1 kez suyunu yenilemeli ve oluşabilecek bakterilerden çiçeğinizi korumalısınız. Saksıda yetişen türü, sıcak yaz aylarında haftada 2 kez sulanmalıdır. Kış aylarının gelmesi ile birlikte haftada 1 kez sulamaya özen gösterin. Çiçeğinizin sulamaya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için gerbera sulama işlemi esnasında toprağını mutlaka kontrol edin. Yeterince nemli ise sulama işlemini erteleyin.

? Gerberayı suda yetiştiriyorsanız haftada 1 kez suyunu yenilemeli ve oluşabilecek bakterilerden çiçeğinizi korumalısınız. Saksıda yetişen türü, sıcak yaz aylarında haftada 2 kez sulanmalıdır. Kış aylarının gelmesi ile birlikte haftada 1 kez sulamaya özen gösterin. Çiçeğinizin sulamaya ihtiyacı olup olmadığını anlamak için işlemi esnasında toprağını mutlaka kontrol edin. Yeterince nemli ise sulama işlemini erteleyin. Saksı seçimi, her bitki ve çiçek için önemli bir noktadır. Bazen yetiştirdiğimiz çiçeklere fazla su verebilmekteyiz. Gerbera çiçeği yetiştirecek olanlar da bu gibi durumların önüne geçmek için alt tabanı delikli saksı tercih etmelidir. Bu sayede sulanan gerbera, fazla suyu aşağıya bırakacak ve saksı tablasında birikme meydana gelecektir. Saksı tablasında kalan suyu mutlaka dökün ve saksının altına tekrar yerleştirin. Bu yöntemle çiçeğinizin kökleri fazla suya maruz kalmayacaktır.

Yaz aylarında çiçek açan gerbera, ilkbahar sonlarında dinlenme dönemine geçer. Bu süreçte budama yapabilirsiniz. Budama işlemi, çiçeğinizin sağlıklı şekilde kalmasını sağlayacak olup, gövdesinin yıl boyunca yeşil kalmasına zemin hazırlayacaktır.

Toprak seçimi, gerbera için önemli bir etkendir. Gerbera; geçirgenliği iyi olan, kızıl toprak, torf ve gübre karışımlı toprakları oldukça sever. Çiçekçilerden ve yapı marketlerinden uygun bir toprak temin edebilirsiniz. Eğer nasıl bir toprak kullanmanız gerektiği konusundan emin olmak istiyorsanız çiçekçinizden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

ÖNERİLEN VİDEO

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram