Gerard Depardieu hakkındaki suçlamalardan biri düştü
13 kadın tarafından cinsel saldırı iddiasıyla suçlanan Fransız oyuncu Gerard Depardieu, hakkındaki suçlamalardan biri zaman aşımı nedeniyle düştü
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13 kadın, 2023'te ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu’nun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini ileri sürmüştü. İddiaya göre; taciz vakaları, setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldi. O 13 kadından biri de; Fransız oyuncu Helene Darras...
Helene Darras, Gerard Depardieu'nun kendisine 2007'de cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.
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Gerard Depardieu, ayrıca bir oyuncunun kendisini 2018'de Paris'teki evinde iki kez saldırmakla suçlamasının ardından tecavüz iddiasıyla suçlanmış, 2020'nin Aralık ayında hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Yaşananların ardından Gerard Depardieu'nun avukatı iddiaları reddettiğini söylemişti. Depardieu'nun avukatlarının davayı düşürme girişiminin ardından Paris başsavcısı, suçlamaların sürdürülmesini haklı çıkaracak "ciddi ve doğrulanmış deliller" bulunduğunu söyledi.
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"ASLA BİR KADINA TACİZDE BULUNMADIM"
Gerard Depardieu, sessizliğini yaşananlardan aylar sonra Le Figaro'da yayımladığı bir açık mektupla bozmuştu. Hakkında ortaya atılan taciz iddialarını reddeden Depardieu, "Asla ve asla bir kadına tacizde bulunmadım" diyerek linçe maruz kaldığını söylemişti.
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SUÇLAMALARDAN BİRİ DÜŞTÜ
Paris Savcılığı, 'zaman aşımı' nedeniyle Helene Darras'ın Gerard Depardieu hakkında açtıağı davayı reddettiğini duyurdu.
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HAKKINDAKİ SON SUÇLAMA
Geçtiğimiz ay ise İspanyol gazeteci ve yazar Ruth Baza, Gerard Depardieu'nun kendisine Paris'te tecavüz ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu. Yazar, yaklaşık 30 yıl önce gerçekleşen olay hakkında 'hiçbir şekilde rızasının alınmadığını' ve olay sırasında 'felç olmuş' gibi hissettiğini söylemişti.
Fotoğraflar: Avalon
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