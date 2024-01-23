Gerard Depardieu hakkındaki suçlamalardan biri düştü

13 kadın, 2023'te ünlü Fransız oyuncu Gerard Depardieu’nun elle ve müstehcen sözlerle kendilerini taciz ettiğini ileri sürmüştü. İddiaya göre; taciz vakaları, setlerinde veya halka açık yerlerde meydana geldi. O 13 kadından biri de; Fransız oyuncu Helene Darras...

Helene Darras, Gerard Depardieu'nun kendisine 2007'de cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü.