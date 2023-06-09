En çok solo piyano kayıtlarıyla tanınan Winston'ın vefatı sosyal medyadan duyuruldu. Yapılan açıklamada, "George Winston'ın kanserle 10 yıllık savaşının ardından vefat ettiği haberini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. George, uykusundayken bu dünyadan sessizce ve acısız bir şekilde ayrıldı" ifadelerine yer verildi.

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